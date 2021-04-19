رئاسة البرلمان تعلن جملة توصيات لمعالجة المشكلات المالية في المحافظات

2021/04/19 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حسن الكعبي، اليوم الاثنين، إصدار جملة

قرارات وتوصيات لمعالجة المشكلات

المالية والتخطيطية في المحافظات

العراقية.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية،

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