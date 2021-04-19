2021/04/19 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت المحكمة الاتحادية العليا،

الاثنين، أولى جلساتها بتشكيلها

الجديد.

وقال المحكمة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "عقدت اليوم، أولى

جلساتها بالتشكيل الجديد المنصوص عليه

في قانون تعديل الأمر رق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تعقد اولى جلساتها بتشكيلها الجديد وتؤجل دعوتين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تعقد اولى جلساتها بتشكيلها الجديد وتؤجل دعوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).