قائممقام سنجار مخاطبا الغانمي: لا استطيع العودة للقضاء لممارسة مهامي

2021/04/19 | 17:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا قائممقام سنجار محما خليل، الاثنين، وزير الداخلية عثمان الغانمي الى توفير الحماية في القضاء، فيما اشار الى انه لا يستطيع العودة للقضاء لممارسة مهامه.وقال خليل، “نسمع عن زيارات متعددة للقيادات الأمنية ومنهم وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى سنجار والاجتماع مع مسؤولي الفصائل”، متسائلا “اين دور الحكومة المحلية في القضاء من هذه الاجتماعات والاتفاقات، وكان الأجدر بأي مسؤول يزور سنجار أن يطلب الاجتماع مع الحكومة المحلية”.ودعا خليل الغانمي الى “توفير الحماية لي كي اعود للقضاء وامارس عملي”، مشيرا الى انه “لغاية الان لا استطيع العودة إلى سنجار بعد تلقي تهديدات أكثر من مرة”.وتابع ان “هذه التهديدات هي […]

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