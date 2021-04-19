لجنة الاقتصاد النيابية تنتقد ضعف المراقبة الحكومية لارتفاع اسعار المواد الغذائية

2021/04/19 | 17:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الاثنين، ضعف الاجراءات الحكومية المتعلقة بمتابعة ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

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