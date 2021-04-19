2021/04/19 | 17:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 14 حالة وفاة و1277 إصابة جديدة بكورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، أنها أجرت خلال يوم 9229 عملية فحص، سجلت من خلالها 1277 إصابة جديدة توزعت على الشكل التالي:

• (256) أربيل

• (325) السليمانية

• (606) دهوك

• (14) حلبجة

• (59) گرمیان

• (17) رابرين

كما سجلت تعافي 716 شخصاً:

• (88) أربيل

• (213) السليمانية

• (354) دهوك

• (4) حلبجة

• (47) گرمیان

• (10) رابرين

وسجلت ايضاً 14 حالة وفاة

• (2) أربيل

• (3) السليمانية

• (9) دهوك

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان 140573 إصابة، منها 118168 حالة شفاء، ووفاة 3890.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كوردستان يسجل 1277 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كوردستان يسجل 1277 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).