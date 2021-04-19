تسجيل 7775 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/04/19 | 17:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الكوادر الصحية سجلت 7775 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 7507 مصاباً للشفاء، وقابل ذلك وفاة 45 مصاباً بالفيروس خلال المدة المذكورة".

وادناه الموقف الوبائي كما اعلنته الوزارة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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