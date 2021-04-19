المالية النيابية توضح بشان عدم وجود تطابق ين جدول الموازنة المصوت عليه والمنشور في الوقائع

2021/04/19 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت اللجنة المالية النيابية ، الإثنين، بيانا ردت فيه على استفاهمات نيابية بشأن قانون موازنة 2021.

وقالت اللجنة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (19 نيسان 2021)، إنها "اطلعت على بعض البيانات و ما تحتوي من استفهامات من بعض الإخوة بشأن قانون الموازنة المالية لسنة 2021 ، وتود أن تبين إن هنالك نصاً واضحاً في الموازنة يحمل التعريف (ز) من البند رابعاً من المادة 2 أولا ينص بأن على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول ب المعدل و إعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي و الرأسمالي و تبويبها على أساس مستوى الأبواب والاقسام و الفصول و المواد و الأنواع و تسلسل النوع في الوزارات و الجهات الغير مرتبطة بوزارة و المحافظات في الجداول المرفقة الأخرى " .

وأضاف إن "هذا يعني أن ما ورد من سقوف و تخصيصات في الجدول ( ب ) المعدل المرفق في القانون هي الحاكمة على بقية الجداول وإن وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات فيها وهي سقوف متوافقة مع ما تم إقراره في متن القانون و ليس هنالك أي خلل مثلما حاول البعض الترويج لذلك".

وأكدت اللجنة إن "مبلغ الإيرادات النفطية المذكور في متن الموازنة يتضمن ما يتحقق من بيع المشتقات العرضية الناتجة من العزل و التكرير و غيرها بالإضافة لما يتحقق من بيع كميات النفط المخمنة و باسعارها التوقعية".

ودعت اللجنة بحسب البيان"الجهات التي لديها استفهامات إلى التمعن أو السؤال من قبل اللجنة المتخصصة للوقوف على أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم في قراءة نصوص قانون الموازنة".

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