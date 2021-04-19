2021/04/19 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف وزير العدل، سالار عبد الستار، عن خطط تعدها وزارته تتضمن استخدام أطواق إلكترونية على نزلاء السجون، وإنشاء قاعات مخصصة تعزل المحكومين بقضايا تخص تعاطي المخدرات، وتوفير مكتبات داخل السجون متاحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المراسيم الجمهورية سبب تأخر حكم الإعدام..



وزير العدل يكشف عن أطواق إلكترونية وأثر كورونا بالسجون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المراسيم الجمهورية سبب تأخر حكم الإعدام.. وزير العدل يكشف عن أطواق إلكترونية وأثر كورونا بالسجون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المراسيم الجمهورية سبب تأخر حكم الإعدام.. وزير العدل يكشف عن أطواق إلكترونية وأثر كورونا بالسجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).