الغزي: مبادرة هواوي الصينية ستوفر فرص عمل لعشرة آلاف عراقي

2021/04/19 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، اليوم الإثنين، أن مبادرة شركة هواوي الصينية ستساهم بتوفير فرص عمل لأكثر من عشرة آلاف مواطن في العراق.وذكر المكتب الاعلامي للأمين العام […]

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