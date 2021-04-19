أمانة مجلس الوزراء: مبادرة هواوي الصينية ستوفر 10 آلاف فرصة عمل للعراقيين

2021/04/19 | 17:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نَظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، حفلًا تكريميًا لمجموعة من الكفاءات الشبابية العراقية التي حققت مراكزَ متقدمة على المستوى الدولي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أثناء تكريم المبدعين بحسب بيان، أن “الحكومة العراقية مستمرة بتقديم الدعم لمواهب الشباب وحصولهم على التعليم التدريبي وتجربة الحياة الحقيقية خارج الفصل […]

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