تايوان تسعى لحيازة صواريخ كروز جو-أرض بعيدة المدى

2021/04/19 | 17:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الدفاع التايوانية، لي شيه تشيانج، أن بلاده، تسعى لحيازة صواريخ كروز طويلة المدى تطلق من الجو، من الولايات المتحدة.وفي إطار الإجابة عن ماهية منظومات الأسلحة التي تريد تايوان شراءها، قال لي شيه تشيانج: “إنها صواريخ إيه.جي.إم-158 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية”.وتابع: “ما زلنا في مرحلة السعي للحصول عليها… قنوات الاتصال […]

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