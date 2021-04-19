مبادرة من شركة ’هواوي’ للمساهمة بتوفير فرص عمل لأكثر من عشرة آلاف مواطن في العراق

2021/04/19 | 17:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نَظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، حفلًا تكريميًا لمجموعة من الكفاءات الشبابية العراقية التي حققت مراكزَ متقدمة على المستوى الدولي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

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وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أثناء تكريم المبدعين بحسب بيان، تلقى "ناس"، نسخة منه، (19 نيسان 2021)، أن "الحكومة العراقية مستمرة بتقديم الدعم لمواهب الشباب وحصولهم على التعليم التدريبي وتجربة الحياة الحقيقية خارج الفصل الدراسي، وتعدها خطوة إيجابية للغاية، وأن حصول الشباب على مجموعة من المهارات الحديثة توفر منصة هامة للشباب للتعلم من بعضهم، وتطوير الصداقة وتعزيز المواهب في ما بينهم".

وأضاف، أن "تنمية المواهب الشابة في العراق، جاء لحاجة العراق الملحة إلى الخبرات الدولية في مجال التكنولوجيا والاتصالات وتشعباتها المترابطة مع قطاعات الاقتصاد والطاقة والصناعة والزراعة والمجالات التنموية الأخرى، وتعزيز تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ من أجل الارتقاء بالقدرة الاقتصادية للمجتمع العراقي".

وقدم الأمين العام لمجلس الوزراء "تهانيه وامتنانه لأبناء وشباب العراق، لحصولهم على المراتب المتقدمة عالمياً في المسابقات التي نظمتها وأشرفت عليها شركة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، مُعربًا عن "أمله بأن يُستثمر ذلك في بناء البلد وهو على أعتاب مرحلة جديدة ونقطة تحول إيجابية في تاريخه الحديث، بفعل بزوغ هذه الطاقات الشابة الواعدة".

وثمن "مبادرة شركة هواوي الصينية والقائمين عليها، لتدريبها العديد من الطلبة والشباب الهواة والمختصين في هذا المجال الهام جداً، والذي بات من أهم قطاعات النمو والتقدم للمجتمعات البشرية، ومساهمتها في توفير فرص العمل لأكثر من عشرة آلاف مواطن في العراق، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشاريع الستراتيجية وإنشاء المراكز الأكاديمية في الجامعات العراقية المختلفة وتطوير البنى التحتية في العراق، بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية".

كما قدم الشكر لـ"وزيري الاتصالات، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات والجهات الساندة، والسفير الصيني في بغداد، لإسهامهم في إنجاح البرامج التي أقيمت، وأيضا لشركة هواوي الصينية، لتوفيرها هذه الفرص، التي ستعود للعراق بالفائدة الآنية والمستقبلية.

وأشار رئيس شركة هواوي في الشرق الأوسط، تشالز يانغ، إلى أن "الشركة ملتزمة بتطوير المهارات والمواهب وإعداد قادة المستقبل، ورفع سقف إقامة الدورات التدريبية والمسابقات والبرامج الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجس الوزراء، لتدريب (٣٠٠٠) أستاذ جامعي وطالب خلال الخطة التي رسمتها للسنوات الثلاث المقبلة".

من جهته عبر السفير الصيني في بغداد، تشانغ تاو، عن "سعادته بالنتائج المتقدمة التي حققها الشباب العراقي على مستوى الشرق الأوسط والعالم، مؤكداً على استمرار الشركات الصينية بالمساهمة في عملية إعمار العراق، وتطوير بناه التحتية وفي مجالات التكنولوجيا والاتصالات".

وذكر البيان أنه" قد حضر الحفل، وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ووكيلا وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات، ورؤساء جامعات بغداد، والتكنولوجية، والأنبار، فضلاً عن السفير الصيني في بغداد، ورئيس شركة هواوي في الشرق الأوسط".

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