جائزة أوروبية للناشطة السعودية لجين الهذلول

2021/04/19 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح التجمع البرلماني للمجلس الأوروبي PACE جائزة "فاتسلاف هافل" لحقوق الإنسان في نسختها الثامنة لعام 2020 للناشطة السعودية والمدافعة عن حقوق المرأة، لجين الهذلول

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