2021/04/19 | 17:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدسيم في بغداد – جبار فريح شريدة عندما تولى الزعيم عبد الكريم قاسم الحكم اوعز الى وزير الاسكان بالنظر في ساكنية الصرايف التي كانت منتشرة في اطراف بغداد بشكل عشوائي فامر بتخصيص قطع اراضي لكل عائلة تسكن في صرايف بغداد او المحافظات .لكن قبل ذلك في زمن الملكية ومنذ دخول الانكليز والقضاء على أمية العثمانيين […]

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