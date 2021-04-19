اليويفا يجري تعديلات على دوري ابطال اوروبا ​

2021/04/19 | 17:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الإثنين زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 32 إلى 36 فريقًا اعتبارا من عام 2024.

وأوضح أن الفرق ستخوض عددا أكبر من المباريات، وذلك في تحد لخطط إطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي".

وتقضي الإصلاحات في دوري الأبطال بمنح الفرق المزيد من المباريات في دور المجموعات.

ومن المقرر أن تضاف 100 مباراة للبطولة التي ستشهد وضع جميع الفرق في مجموعة واحدة وسيخوض كل فريق 10 مباريات أمام فرق أخرى يحددها التصنيف، فيما يعرف باسم "النموذج السويسري"، بعدها تنطلق منافسات الأدوار الإقصائية.

وأعلن 12 ناديا من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا في وقت سابق اليوم الاثنين، عن خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقا على أن يكون 15 من هذه الفرق أطراف دائمين في البطولة.

وكان اليويفا قد وجه تحذيرا صارما للأندية أمس الأحد، وقال ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا اليوم الاثنين إن اللاعبين الذين سيشاركوا في هذه البطولة سيجرى حرمانهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم والمشاركة في البطولات بما في ذلك كأس العالم.

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