مع تدشين دوري السوبر الأوروبي.. الإعلان عن إصلاحات مهمة في دوري أبطال أوروبا

2021/04/19 | 17:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) النقاب رسميا يوم الإثنين عن إصلاحات دوري أبطال أوروبا التي تبدأ عام 2024، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان 12 ناديا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتكوين دوري السوبر برئاسة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.وأعلنت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد […]

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