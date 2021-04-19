2021/04/19 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، بعدم فرض شهادة التطعيم شرطا للسماح بالسفر دوليا.وقالت اللجنة في توصياتها المقدمة وتابعها “المركز الخبري الوطني” إن “الدلائل على نجاعة اللقاحات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توصيات جديدة من الصحة العالمية تخص شهادة التلقيح أثناء السفر المركز الخبري الوطني.

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