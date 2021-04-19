دوري السوبر الأوروبي.. ما هو بالتحديد ولماذا أثار ضجة وغضبا؟

2021/04/19 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار ساعات قليلة، تصاعدت وتيرة

الحديث عن بطولة أوروبية جديدة أعلنت

عنها أندية الصفوة في القارة بشكل

مفاجئ، يبدو أنها لو انطقلت فعليا

فستكون مدمرة لدوري أبطال أوروبا، أهم

بطولة أوروبية على مستوى ال

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