2021/04/19 | 18:04 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]هدد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الاثنين، بمنع اللاعبين الذين سيشاركون في دوري السوبر الأوروبي (سوبر ليج)، من تمثيل منتخباتهم الوطنية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يويفا يهدد: لاعبو "السوبر ليج" لن يمثلوا منتخباتهم
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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