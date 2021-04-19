2021/04/19 | 18:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]هدد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الاثنين، بمنع اللاعبين الذين سيشاركون في دوري السوبر الأوروبي (سوبر ليج)، من تمثيل منتخباتهم الوطنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يويفا يهدد: لاعبو "السوبر ليج" لن يمثلوا منتخباتهم ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يويفا يهدد: لاعبو "السوبر ليج" لن يمثلوا منتخباتهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).