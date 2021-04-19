اقليم كوردستان يبدي الاستعداد للالتزام بقانون الموازنة

2021/04/19 | 18:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان عن توجيه وزارة المالية في الاقليم كتابا الى وزارة المالية الاتحادية في بغداد.

وحسب بيان لدائرة الاعلام والمعلومات فإن الرسالة ارسلت يوم 13/4/2021، وقد ابدت فيه وزارة المالية في اقليم كوردستان الموافقة على تنفيذ الالتزامات المالية في اطار قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2021، معبرة عن اتخاذ الاجراءات الفعلية لهذا الغرض.

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