بغداد.. قتلى وجرحى بسبب مباراة لكرة القدم

2021/04/19 | 18:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص وطفل في شجار حدث خلال مباراة لكرة القدم في العاصمة الاتحادية بغداد.

ونقلت روسيا اليوم عن مصدر امني اليوم الاثنين، ان "شجارا حدث خلال مباراة كرة قدم شعبية في مدينة الصدر بشرق بغداد، تحول فيما بعد إلى استخدام الأسلحة الخفيفة".

وأضاف أن "الشجار أدى إلى مقتل رجل وطفلة وإصابة ثلاثة آخرين".

PUKmedia / عن روسيا اليوم

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