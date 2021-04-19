هيئة الاستثمار تعلن تطورات جديدة بشأن بسماية

2021/04/19 | 18:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاثنين، عن الاستعداد لتسليم 20 الف وحدة سكنية خلال الـ12 الاشهر المقبلة مؤكدة ،مباشرة مصرفي الرافدين والرشيد بتسلم وترويج طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على قروض شقق بسماية.

وقالت رئيسة الهيئة سها داود نجار في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه (19 نيسان 2021) إن "هيئتها أعدت (3000) وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري وفق الضوابط المعمول بها الى جانب (17) الف سبعة عشر الف وحدة سكنية اخرى يجري العمل على انجازها وتسليمها خلال الـ12 شهر القادمة وبعدد إجمالي يصل الى (20) الف وحدة سكنية خلال الأعوام 2021– 2022".



وأضافت نجار أن "تضمين مشروع طريق بسماية – بغداد ضمن الموازنة الخاصة بوزارة الاعمار والاسكان للعام 2021"، عادة أنه "الحل الأمثل للتخفيف من الاختناقات المرورية التي يواجهها سكان المدينة خاصة مع ازدياد الاعداد بشكل مستمر داعية المواطنين الذين يواجهون اي تأخير او إعاقة في انسيابية سير معاملاتهم الى مراجعة مقر الهيئة لتذليل العقبات".



واشارت نجار الى "مباشرة مصرفي الرافدين والرشيد باستلام وترويج طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على قروض بسماية استنادا لتوجيهات حكومية نصت على ذلك والمتضمنة تخفيض الدفعة المقدمة الى10% ولجميع المساحات وبنسبة فائدة 4% وبمدة تسديد تمتد الى 25 سنة".



يذكرأن مصرفي الرافدين والرشيد حددا، في وقت سابق، اسماء فروع تابعة لها تختص بترويج معاملات بسماية.

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