في كركوك.. عملية تفتيش تثمر عن ضبط عبوات وأدوات تفجير

2021/04/19 | 18:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن العثور على عبوات ناسفة وأدوات تفجير، خلال عملية تفتيش في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة مشتركة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش في مناطق (الجعفرية،الحمدانية،الشاكلدي) في محافظة كركوك".

وبينت، أنه "تم خلال العملية العثور على عبوات ناسفة وأدوات تفجير"، مشيرة إلى أنه "تم رفع جميع المواد وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".

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