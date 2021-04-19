الإطاحة بـ14 متهماً بقضايا جنائية في بابل

2021/04/19 | 18:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 14 متهماً بقضايا جنائية في محافظة بابل.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز قيادة شرطة بابل تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً بقضايا جنائية منفصلة تنوعت بين جرائم القتل العمد والخطف والسرقات والتزوير وأخرى مختلفة، وذلك بعد عمليات أمنية نفذتها مفارزها من قسم مكافحة الإجرام بمناطق متفرقة من المحافظة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصولياً".

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