دخول (13) صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين السائل قادمة من الكويت

2021/04/19 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، دخول (13) صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين السائل قادمة من دولة الكويت.وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تواصل هيأة المنافذ الحدودية دعمها للواقع الصحي لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية".وأكدت الهيأة وفقا للبيان، "دخول 13 صهريجاً من غاز الأوكسجين الطبي السائل بحمولة إجمالية (260 طنا) قادمة من دولة الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي".

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