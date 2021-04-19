الكشف عن أحد أسرار ستيف جوبز.. لم يكن يطفئ هاتفه إلا لسبب واحد

2021/04/19 | 18:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

الحل الأول عندما تحدث مشكلة في جهازك الخلوي، بأن تقوم بإطفائه وإعادة تشغيله مرة ثانية، ولكن أحد أسرار ستيف جوبز، التي كشفت عنها مساعدته، ناز بهشتي، في كتاب، أنه لم يقم بإطفاء هاتفه أبدا، إلا لسبب واحد فقط.

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وتقول بهشتي، إن جوبز لم يطفئ جهازه أبدا، إلا في حالة واحدة "نادرة"، بحسب تقرير نشره موقع "أي أن سي".

وتشير إلى أن إطفاء الهاتف قد يرسل رسائل للآخرين، أن ما تفعله في حينها يعتبر أمرا هاما جدا، بحيث أنك لا تستطيع التركيز على أي شيء آخر على الإطلاق، وأن كل شيء آخر يمكنه الانتظار.

وأوضحت بهشتي، أن السبب أو "الحالة النادرة" التي يطفئ فيها جوبز هاتفه كانت أثناء وجوده في مكتب رئيس قسم التصميم حينها، جوني إيف، حيث كان يرى أن مكانه هناك، "بعيدا عن الاجتماعات التي تطاردنا طوال اليوم".

وأضافت بهشتي أنه غالبا ما "نرى أنفسنا غير منتجين بالعمل، إلا إذا كتبنا تقريرا أو أحدثنا تأثيرا في صندوق الوارد (عبر البريد الإلكتروني)"، ولكن جوبز كانت رؤيته مختلفة للأمور، حيث كان على استعداد لقطع نفسه عن الاتصالات عندما كان "يلعب" في مختبر التصميم، حيث يجد مساحته "للضحك والتخيل والإبداع".

وذكرت أنها "اكتشفت سريعا كيف أصبح وقت اللعب لجوبز مهما له، وكيف كان أحد مفاتيح نجاحه كمبتكر عظيم، وببساطة إذا تعذر علينا الوصول له في أي وقت، كنا نذهب إلى مكتب إيف".

"الحرة"

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