2021/04/19 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل بدء شهر رمضان هذا العام، أصدرت قائمقامية مدينة الموصل تعميماً يقول: "يمنع منعا باتة الإفطار العلني وعلى الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين"..لم يستند التعميم إلى أي قانون عام في البنية التشريعية والدستورية للدولة العراقية، حيث أن القائمقامية وظيفتها التفصيلية حسب تشريعات العراقية هو "تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الصادرة عن الأجهزة التشريعية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش نصف الجالس في الضمير الجمعي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش نصف الجالس في الضمير الجمعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).