2021/04/19 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني جددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، التأكيد على عزمها استضافة قيادات أمنية، على خلفية الاحداث والخروقات الامنية الأخيرة التي تعرضت لها البلاد.وقال عضو اللجنة، علي الغانمي، في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص على خلفية الخروقات الأخيرة..



قيادات أمنية على أبواب “الاستجواب البرلماني” المركز الخبري الوطني.

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