الصحة العالمية توصي بعدم فرض شهادة التطعيم شرطا للسفر دوليا

2021/04/19 | 18:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت لجنة الطوارىء في منظمة الصحة العالمية، الاثنين، بعدم فرض شهادة التطعيم شرطا للسماح بالسفر دولياً.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن “الدلائل على نجاعة اللقاحات في منع انتشار فيروس كورونا محدودة”.

وأشارت إلى أن “طلب شهادة التطعيم ضد كورونا يعزز عدم المساواة ويحد من حرية التحرك”.

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