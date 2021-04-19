صيرورة التكوين العقلي لشخصية الجلاد - مصعب قاسم عزاوي

2021/04/19 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هي الآليات العقلية التي تحكم التكوين البنيوي والوظيفي للجلادين والجلاوزة والعسس والبصاصين في النظم الاستبدادية على اختلاف أشكال تلك النظم وتلاوينها؟مصعب قاسم عزاوي: حد الشعرة الفاصل بين السواء العقلي والانحراف المرضي يكمن في نجاح آليات الدفاع العقلي في الحفاظ على اتساق وتوازن ......





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