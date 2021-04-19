حقوق الانسان تؤشر تزايداً في العنف الأسري بالاقليم وتعدد أسبابها

2021/04/19 | 18:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اشرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الاثنين، تزايداً في العنف الأسري باقليم كردستان، فيما عزت اسبابه.وقالت عضو المفوضية، فاتن الحلفي، انه” تم تأشير ازدياد اعداد حالات جرائم العنف الاسري في كل المحافظات وارتفاعها اكثر في اقليم كردستان”، عازيا اسباب ذلك الى” الزواج المبكر”.كما فصلت الحلفي، اسباب جرائم العنف الاسري، الى” اقتصادية […]

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