الزراعة تعلن وجود 1400 درجة وظيفية وفقاً للموازنة

2021/04/19 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- محمد الطالبيأعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاثنين، وجود 1400 درجة وظيفية للحذف والاستحداث، وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021". وقال الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): الان لدينا 1400 درجة جاءت بالموازنة حذفا واستحداثا، وهذه الدرجات سترفع لمجلس الخدمة الاتحادية ليتم التعيين على وفق ضوابط وشروط المجلس".وأشار إلى أن "لدينا 50 ألف مهندس زراعي يطلبون التعيين".وفي وقت سابق، دخلت موازنة 2021 حيز التنفيذ بعد نشرها بجريدة الوقائع العراقية بالرقم (4625).

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