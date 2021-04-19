2021/04/19 | 18:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن هناك أدوات كافية لبسط السيطرة على جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال أشهر معدودة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الصحة العالمية: نمتلك أدوات كافي للسيطرة على كورونا خلال أشهر معدودة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير الصحة العالمية: نمتلك أدوات كافي للسيطرة على كورونا خلال أشهر معدودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).