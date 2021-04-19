ارتفاع أسعار النفط: برنت يلامس 67 دولاراً للبرميل

2021/04/19 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق من التعاملات، مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بفعل ارتفاع وتيرة الإصابات بكورونا.

وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 0.12% إلى 66.85 دولار للبرميل، وكان المزيج قد سجل في وقت سابق تراجعا بنسبة 0.3% إلى 66.54 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.22% إلى 63.27 دولار للبرميل، بعدما كانت قد انخفضت سابقا بنسبة 0.2% إلى 62.96 دولار للبرميل.

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