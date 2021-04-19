حمودي يبحث مع السفير الياباني تسهيل مشاركة العراق بأولمبياد طوكيو

2021/04/19 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، اليوم الاثنين، مع السفير الياباني في العراق سوزوكي كوتارو تسهيل مشاركة الوفد العراقي والرياضيين العراقيين في اولمبياد طوكيو 2020.

وقال اعلام الاولمبية في بيان صحفي، ان “حمومي التقى السفير الياباني بمكتبه بمقر السفارة في العاصمة بغداد”، مبينا ان “كوتارو اعرب عن أمله بمشاركة أولمبية عراقية فاعلة بدورة الالعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020“.

من جانبه اشار حمودي الى ان “المخاضات الانتخابية التي شهدتها اللجنة الأولمبية خلال المرحلة الماضية أعاقت تحضيرات الرياضيين العراقيبن لأولمبياد طوكيو 2020 لكن الأمل قائم على مشاركة عدد منهم بالبطاقات البيضاء سعياً لعدم غياب الرياضة العراقية عن أكبر محفل أولمبي عالمي”.

ولفت حمودي الى “أهمية إنتشال الشباب العراقي من تداعيات الحروب والآثار السلبية للارهاب والمضي بهم الى أجواء الرياضة النقية مشيراً الى وجه الشبه بين ما يمر به العراق اليوم وما عانته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية”.

و في ختام اللقاء وعد السفير الياباني، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية “بتسهيل مشاركة الوفد العراقي والرياضيين العراقيين في اولمبياد طوكيو 2020″، لافتا الى “ضرورة تواجد العراق برغم الصعوبات التي تمر بها البلاد والمخاض الانتخابي الأولمبي الأخير”.

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