2021/04/19 | 19:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب اولى جلسات فصله التشريعي الثاني من السنة الثالثة يوم غد الثلاثاء، فيما سيصوت على عدد من مشاريع القوانين.

وقال عضو المجلس النائب حسن آلي في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين، ان المجلس سيصوت خلال جلسته على مشروع قانون تصديق إتفاقية النقل الجوي بين العراق والسعودية، ومشروع قانون تصديق إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومن التهرب المالي فيما يتعلق بضريبة الدخل وعلى رأس المال بين العراق والكويت، ومقترح قانون الأندية الرياضية.

وأضاف ان المجلس سيقرأ خلال جلسته القراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والتقاعد للعمال، والقراءة الأولى لمشروع قانون الأحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، فيما سيخصص مدة من الوقت للمناقشات العامة.

PUKmedia / خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصويت على اتفاقية مع السعودية ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التصويت على اتفاقية مع السعودية ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).