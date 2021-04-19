قيادة شرطة كركوك تتحدث عن تشكيل قوة جديدة

2021/04/19 | 19:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القائد الجديد لشرطة كركوك، عن تفعيل جميع مساعيهم لخدمة الوضع الامني في المحافظة وتشكيل قوة لنجدة اي عمل يضر بكركوك.

وقال القائد الجديد لشرطة كركوك العميد كاوه غريب عبد الرحمن لـ PUKmedia اليوم الاثنين، انه بناء على امر وزارة الداخلية الاتحادية استلم منصب قيادة شرطة كركوك وتمت تهنئته من قبل جميع المكونات مع مباشرته بمهامه.

واضاف عبد الرحمن، انه سيقوم بجميع الجهود من اجل خدمة الوضع الامني في محافظة كركوك وفي اطار البدء بالمهام سنقوم بتشكيل قوة لنجدة اي عمل يضر بالمحافظة.

واشار الى ان كركوك مدينة التاخي والتعايش المشترك وان جهودهم ستنصب في خدمة روح التاخي والتعايش المشترك في كركوك.

Pukmedia محمد احمد - كركوك

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