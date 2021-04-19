2021/04/19 | 19:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من 984 ألف إصابة بعد تسجيل 7775 إصابة جديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 19 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل 7775 إصابة، و45 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 7507 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 87.7%.

اقرأ/ي أيضًا:

الجائحة توسع قائمة الضحايا في العراق: الحصيلة تلامس 15 ألف شخص

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 970 ألفًا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة وبائية مرتفعة في العراق.. وعشرات الضحايا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة وبائية مرتفعة في العراق.. وعشرات الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).