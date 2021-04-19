صحة البصرة: وصول وجبة جديدة من لقاح كورونا

2021/04/19 | 19:07 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت دائرة صحة البصرة عن وصول الوجبة الأولى من اللقاح المضاد لمضاعفات فيروس كورونا إلى مستشفى القرنة العام.

وذكرت صحة البصرة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (19 نيسان 2021) انه "حسب توجيه مدير عام دائرة صحة البصرة عباس خلف التميمي واشراف مدير المستشفى عباس حسين الشاهين ومعاون شؤون التمريض هاني فاضل ومسؤول الصيدلية صادق جواد تمت المباشرة بأجراء حملات التطعيم للمواطنين فوق سن 18 عام".

وأضاف البيان، ان "الية نقل اللقاح تمت بواسطة سيارة مبردة خاصة بنقل اللقاح وتم حفظها في ثلاجات حفظ اللقاح التي تم تهيئتها في المستشفى لهذا الغرض"، مبينة ان "اللقاح الذي تم استلامه سيمنح مجانا من خلال وضح جدول ومواعيد زمنية خاصه لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لمضاعفات فيروس كورونا".

وبدوره أوضح مدير المستشفى عباس الشاهين ان "الكوادر الصحية المختصة في المستشفى باشرت بأجراء حملات التطعيم من خلال منفذين تم تهيئتهما وتجهيزهما بالثلاجات الخاصة باللقاح وكذلك أجهزة إنعاش الرئة وجهاز التحفيز إضافة إلى الأجهزة الأخرى، كما تم تهيئة الكوادر المؤهلة لإعطاء اللقاح وكذلك الصيادلة والإداريين".

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