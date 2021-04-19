قائد الثورة الإسلامية يعين نائبا جديدا لقائد فيلق القدس بعد وفاة سلفه

2021/04/19 | 19:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله السيد علي خامنئي، الاثنين، اللواء محمد رضا فلاح زادة لتولي منصب نائب قائد فيلق القدس خلفا للواء محمد حجازي، الذي أعلن عن وفاته الأحد.وصادق السيد الخامنئي على تعيين فلاح زادة، الذي تولى سابقا منصب مساعد قائد “فيلق القدس” لشؤون التنسيق، استجابة لمقترح تقدم به قائد الحرس […]

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