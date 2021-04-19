2021/04/19 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين، الاثنين، عقد اجتماع أمني موسع بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري.

وقالت العمليات المشتركة في بيان، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ومجموعة من الضباط في هيئات الركن للقيادة الى قضاء طوزخرماتو حيث تم عقد اجتماع موسع لكافة آمري القطعات العسكرية من الجيش والرد السريع والحشد الشعبي في مقر قيادة المقر المسيطر في طوزخرماتو".

وأضاف البيان أنه "تم مناقشة عدد من القضايا الأمنية ومتابعة الاجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن في القضاء والعمل على إجراء بعض التعديلات على الخطط الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع أمني موسع في طوزخرماتو) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع أمني موسع في طوزخرماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).