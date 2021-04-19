بينهما امرأة.. اعتقال متهمين بتجارة المخدرات في بغداد

2021/04/19 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم ومتهمة بمتاجرة وتعاطي المخدرات في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني ألقت القبض على متهم ومتهمة بتعاطي ومتاجرة المواد المخدرة في منطقة"الحرية" ببغداد ، ضبط بحوزتهما 10 غرام مادة بيضاء مخدرة ، 3 بايب للتعاطي، 5 قداحة".

واضاف البيان، انه "تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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