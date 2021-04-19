وفاة الفنان العراقي جعفر حسن متأثرا بفيروس كورونا

2021/04/19 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت نقابة الفنانين العراقيين، الاثنين، المطرب والملحن العراقي الكردي، جعفر حسن، والذي وافته المنية "إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا".

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