الكشف عن احتضان بغداد لقاء سعودي إيراني

2021/04/19 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين، عن مصدر حكومي عراقي وآخر دبلوماسي غربي أن لقاء جمع مطلع نيسان في بغداد وفدين رفيعي المستوى من السعودية وإيران.

وأوضحت الوكالة أن هذه المناقشات بقيت سرية إلى أن كشفت عنها صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية في عددها الصادر الأحد.

وفيما نفت الرياض ذلك عبر صحافتها الرسمية، لم تعلق طهران على الأمر واكتفت بالتأكيد على أن الحوار مع المملكة العربية السعودية كان “دائما موضع ترحيب”.

وأكد مسؤول حكومي عراقي بحسب الوكالة أن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات خالد بن علي الحميدان، ووفدا إيرانيا برئاسة مسؤولين مفوضين من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، اجتمعا في بغداد مطلع أبريل الجاري.

وقال دبلوماسي غربي من جانبه أنه “اطلع على المباحثات قبل حدوثها”، وقدمت على أنها “تستهدف تحسين العلاقات” بين إيران والسعودية.

وأكد عادل بكوان المحلل في معهد دراسات وأبحاث البحر المتوسط والشرق الأوسط وفقاً لـ”فرانس برس” أنه في 9 أبريل، بدأ ممثلون كبار من البلدين مناقشات تستأنف حاليًا على مستوى فني.

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