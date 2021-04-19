اعتقال ارهابي غرب كركوك

2021/04/19 | 19:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الأثنين عن ألقاء القبض على أرهابي مطلوب من قبل الشرطة الأتحادية غرب كركوك .

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia بأن قوة من الشرطة الأتحادية المتمركزة بالقرب من قضاء الحويجة غرب مدينة كركوك القت القبض على أرهابي وفق معلومات أستخباراتية دقيقة .

وأضاف أن الأرهابي كان مطلوبا وفق المادة 4 أرهاب وبعدها تم تسليمه للجهات المختصة لأجراء التبعات القانونية بحقه.

PUKmedia/ عمر اواره

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