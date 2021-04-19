القانونية النيابية تطرح مقترحات حول مجالس المحافظات وعدد الاعضاء ​

2021/04/19 | 19:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 10 دقیقة

202 مشاهدة

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي على ضرورة معالجة منظومة الحكم المحلي اللامركزي الإدارية في العراق، بدل من التركيز على إجراء انتخابات مجالس المحافظات لينتج عنها حكومات محلية رشيدة قادرة على إدارة شؤون المحافظات بشكل صحي.

وقال العقابي في تصريح خاص لـ NRT عربية إن "الحكومات المحلية السابقة فشلت فشلا ذريعاً في أداء واجباتها والتقصير يقع على عاتق القوى السياسية كونها كانت تقبض بيد من حديد على الحكومات المحلية، ونحن اليوم بحاجة إلى إعادة الهيكلية بشكل كامل لنجعلها تتناسب مع مشكلات وتحديات التي واجهتنا في السابق، فمن غير الدستوري عدم وجود مجالس محافظات".

وأضاف، أنه "من الضروري إعادة النظر بقانون المحافظات وتقليص عدد أعداد اعضاء مجالس المحافظات ليصبح عددا معقولا وطبيعيا فوجود 10 – 15 شخص بكل محافظة كافي جدا، كما نحتاج إلى إعادة هيكلية المنظومة التشريعية ومنظومات الإدارة والحكم ، فمن غير الممكن إعادة الامور بصيغتها وبآليتها القديمة".

وأوضح العقابي، أن "المشكلة تكمن في اختيار شخصيات غير كفوءة سواء كانت على مستوى المحافظين أو على مستوى مجالس المحافظات وهؤلاء بالعادة يكونون غير مؤهلين ولا يستطيعون إدارة الامور بشكل صحيح كون المنظومة القانونية فيها خلل وكثير من الامور غير مفسرة وغير واضحة بصياغات قانونية، ونحتاج اليوم إلى معالجة الجوانب المالية والصلاحيات واختصصاصات الإدارة المحلية فجميع تلك الامور تحتاج إلى معالجة بشكل واضح بنصوص صريحة".

واشار إلى أن "الصلاحيات تكاد تكون بمجالات واسعة غائبة عن الادارة سواء عن إدارة المحافظ او القائممقام، هذه المسائل نحتاج نبحثها بشكل واضح بلجان لديها خبرة وتعيد هيكلة قانون (21) بالشكل الذي يعطي صلاحيات واضحة واختصاصات محددة للحكومة المحلية في كل محافظة لتمضي بأداء مسؤولياتها هذا جانب، كما انه من الضروري التركيز على اختيار الشخصيات الكفوءة المؤهلة القادرة على إدارة المحافظات، هذه مسؤولية القوى السياسية عليها ان تدفع بشخصيات كفوءة ونزيهة وأمينة بعيداً عن الصراع السياسي والتنافس والفساد فكل تلك الامور أربكت العمل وجعلت الحكومات المحالية حكومات فاشلة".

هذا وكان البرلمان قد صوت لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي التابعة لها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تطرح مقترحات حول مجالس المحافظات وعدد الاعضاء ​) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تطرح مقترحات حول مجالس المحافظات وعدد الاعضاء ​) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).