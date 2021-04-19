هيئة الضرائب تصدر توضيحا بشأن الحريق في فرعها بسامراء

2021/04/19 | 19:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت الهيئة العامة للضرائب، الإثنين، توضيحا بشأن الحريق في فرعها بسامراء، فيما اشارت الى ارسال لجنة من بغداد لمتابعة الموضوع وبيان تفاصيل الحادث.وقالت الهيئة في بيان، انه “في مساء اليوم الإثنين وبحدود الساعة الثالثة، اندلع حريق في السطح الخارجي لبناية الهيئة العامة للضرائب/فرع سامراء”.واضافت ان “سبب الحريق تماس كهربائي في اسلاك سطح البناية، […]

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