بغداد.. الاعتداء على صاحب محل صيرفة والشرطة تتدخل

2021/04/19 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال شخص اعتدى على صاحب محل صيرفة في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "احد المتهمين حاول الاعتداء بالضرب بواسطة الة راضة ( بوري حديد) على احد اصحاب محال الصيرفة ومحاولة اخذ المال منه بالإكراه والقوة".وأشار إلى أنه "على الفور تحركت مفارز فوج طوارئ بغداد السادس التابع للقيادة الى محل الحادث والقت القبض على المتهم، واسعاف صاحب محل الصيرفة واصطحاب الطرفين الى مركز الشرطة للتحقيق بالحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي وفق القانون".

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