بعد يوم واحد على التكليف.. محافظ ذي قار يعفي قائم مقام قضاء الرفاعي (وثيقة)

2021/04/19 | 19:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أمر محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، الاثنين، بإلغاء تكليف قائم مقام قضاء الرفاعي بعد يوم واحد على تكليفه.

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وبموجب وثيقة حصل عليها "ناس" (19 نيسان 2021)، فأن المحافظ قرر إلغاء الأمر الاداري الخاص بتكليف عمار ياسين بمهام قضاء الرفاعي بعد ان كلفه يوم أمس، فيما اعلن المحافظ بأنه سيقوم بأدارة المنصب من موقع ادنى لحين توفير البديل.

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