مطالبات بـ

2021/04/19 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة المصرية، الاثنين، مقتل 3 من "عناصر الخلية الإرهابية المتورطة في مقتل المواطن القبطي نبيل حبشي في شمال سيناء"، في وقت طالبت المبادرة لمصرية لحقوق الشخصية السلطات "حمایة الأقباط" في سيناء.

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